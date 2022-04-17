Субсидії в Україні зросли в 2,5 раза

Міністерство соціальної політики України заявило про збільшення виплат по субсидії. У жовтні 2020 року середній розмір виріс в 2,5 раза і в грошовому еквіваленті становить 732 гривні.

У порівнянні з вереснем, у жовтні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг стали вищими в 2,57 раза.

Всього в жовтні було надано субсидій на загальну суму 2,816 млн грн. Найбільша сума субсидій була виділена для киян - в середньому 952,8 грн. Найменше отримали жителі Одеси - 496,4 грн.

У Мінсоцполітики зазначили, що всього в жовтні на фінансування субсидій було витрачено 1,8 млрд грн. Як стало відомо, допомогу отримали 1,74 млн українців.