Субсидії почнуть скорочувати - хто втратить пільги?

12:34 22 вересень Київ, Україна

В Україні масово йде скорочення пільгової категорії громадян. Це помітно не тільки серед пенсіонерів і тих, хто допрацьовує свій трудовий стаж, а й серед одержувачів інвалідних виплат і субсидарної допомоги.

Верховна Рада України зменшила фінансування пільг і субсидій на понад 8 млрд гривень, в зв'язку з чим субсидії можуть втратити близько 15-20% субсидіантів.

Як розповів Віталій Музиченко, глава департаменту державної соцдопомоги Мінсоцполітики, в першу чергу втратити виплати можуть субсидіанти, які мають автомобілі молодше 5 років. Також пільг можуть позбутися власники великих квартир (більше 120 кв. м.) і будинків (понад 200 кв. м.).

«Але є винятки для багатодітних, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу - тобто там, де активно проживає велика кількість громадян», - зазначив Музиченко.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що субсидії отримають всі, хто їх потребує, на це виділено кошти в держбюджеті-2021.

«Сума субсидій - вона дійсно трохи менше, але з урахуванням того, що в цьому році ціна газу буде найдешевшою за останні 5 років, субсидій вистачить, і там сума закладена з запасом... Будьте спокійні, субсидії будуть виплачуватися всім, хто буде в цьому мати потребу, суми достатньо», - сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що при необхідності субсидії будуть дофінансовувати.