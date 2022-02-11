Субсидії почнуть скорочувати - хто втратить пільги?

В Україні масово йде скорочення пільгової категорії громадян. Це помітно не тільки серед пенсіонерів і тих, хто допрацьовує свій трудовий стаж, а й серед одержувачів інвалідних виплат і субсидарної допомоги.
Верховна Рада України зменшила фінансування пільг і субсидій на понад 8 млрд гривень, в зв'язку з чим субсидії можуть втратити близько 15-20% субсидіантів.
Як розповів Віталій Музиченко, глава департаменту державної соцдопомоги Мінсоцполітики, в першу чергу втратити виплати можуть субсидіанти, які мають автомобілі молодше 5 років. Також пільг можуть позбутися власники великих квартир (більше 120 кв. м.) і будинків (понад 200 кв. м.).
У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що субсидії отримають всі, хто їх потребує, на це виділено кошти в держбюджеті-2021.
Прем'єр додав, що при необхідності субсидії будуть дофінансовувати.
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