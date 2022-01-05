Будівництво займає всього 2% від ВВП України

На форумі «Іпотека - інструмент швидкого розвитку економіки» представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді зробила кілька серйозних заяв. Одне з них - про стан внутрішнього валового продукту (ВВП) складником якої є будівництво. Однак його показник всього 2% від загального розміру.
За її словами, будівництво в інших країнах ЄС займає близько 5-6% від рівня ВВП, тоді як в Україні цей показник в два рази гірше.
Чиновниця вказала на те, що тут Україна могла б перейняти досвід Сполучених Штатів Америки, які в свій час саме завдяки правильному ринку іпотеки змогли відновити свою економіку і додатково задіяти в роботі ще 27 галузей, крім будівництва.
Таким чином представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді аргументувала актуальність нової урядової реформи, яка полягає в нової іпотечної ставки під 10%.
Як відомо, чинний глава держави Володимир Зеленський оголосив про старт пріоритетної державної програми, яка пропонує українцям іпотеку під 10% річних. Дешеві кредити на житло - досить болюча тема в Україні з урахуванням того, що в країні найвищі іпотечні відсотки в Європі.
Тим часом, будувати житло стало на 1,3% дорожче в порівнянні з минулим роком. Такі дані надає Державна служба статистики.
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