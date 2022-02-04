Будівництво об'єктів соціальної інфраструктури скоротилося у 6,3 раза

13:32 17 вересень Київ, Україна

У Києві спостерігається дисбаланс наявної соціальної інфраструктури з соцпотребами городян. Йдеться про освітні, лікувальні та культурно-мистецькі напрямки.

Про це, зокрема, свідчить дані ГУ статистики у місті Києві.



Так, загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами:



▪️ Офісні будівлі: 2018 рік - 14184 метри квадратних, 2019 рік - 70604 (у 5 разів більше).



▪️ Торгові будівлі: 2018 рік - 125 432 квадратних метри, 2019 рік - 333 632 (у 2,5 раза більше).



Зате кількість закладів для публічних виступів, освітнього, медичного та оздоровчого призначення зменшилася в 6,3 раза.



У 2018 році таких було побудовано на 51363 квадратних метрах, а у 2019 році - всього 8851 м².



Кількість закладів освітньої інфраструктури в Києві ще й скорочується - тільки за рік дитсадків в столиці зменшилася на 7 одиниць.



Нагадаємо, зараз киянам та їхнім дітям не вистачає майже 60 шкіл і 70 дитсадків. Такі дані напередодні озвучила кандидатка на посаду мера Києва Ірина Верещук.



При цьому, за її словами, за ті кошти, які були переплачені на реконструкції Шулявського моста, можна було б побудувати щонайменше сім нових садочків.



Зауважимо, що головну причину нестачі шкіл та садочків в Києві експерти бачать в хаотичній забудові міста.