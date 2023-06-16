Будівництво нової Каховської ГЕС триватиме 5 років і коштуватиме $1 млрд.

Будівництво Каховської ГЕС триватиме 5 років, якщо працюватиме цілодобово, і коштуватиме від 800 мільйонів до одного мільярда доларів, заявив керівник «Укргідроенерго» Ігор Сирота.
Крім станції, потрібно будувати ще бруківку та залізничний перехід, які також зруйновані. Це питання вже обговорюється з будівельниками Італії та Туреччини.
Які наслідки
Головна проблема – без води залишиться більша частина трьох областей: Херсонської, Миколаївської та Запорізької. Окрім стабілізуючої ролі для енергосистеми, водосховище Каховської ГЕС надавало води великій кількості людей та підприємств.
Щодо Запорізької АЕС ситуація контрольована, катастрофічних наслідків не очікується.
Для енергосистеми України також наслідків немає, тому що Каховська ГЕС не працює з жовтня 2022 року.
Як боротимуться з наслідками
Створять додаткові свердловин та обхідні маршрути перекачування води із Дніпровського водосховища, щоб максимально забезпечити людей водою.
Зараз заощаджують воду у верхніх водосховищах. Після деокупації Каховки збудують тимчасову греблю та швидко наповнять Каховське водосховище водою з верхніх водосховищ. На цю роботу знадобиться місяць, що вже розробляє проектні рішення. Після цього почнуть будувати нову ГЕС на місці зруйнованої .
Як швидко спустошуватиметься водосховище
Якщо дамба зруйнована повністю, то нульова позначка буде за чотири дні.
Якщо водозливна гребля все-таки вціліла в нижній підводній частині, то є ймовірність, що водосховище буде ще близько трьох метрів з водою.. Пік, коли води буде більше, чекали сьогодні близько 16:00 чи 17:00. Загалом увечері очікують підняття води на три метри.
Через тиждень чи десять днів вся вода має відійти в море.
Крім станції, потрібно будувати ще бруківку та залізничний перехід, які також зруйновані. Це питання вже обговорюється з будівельниками Італії та Туреччини.
Які наслідки
Головна проблема – без води залишиться більша частина трьох областей: Херсонської, Миколаївської та Запорізької. Окрім стабілізуючої ролі для енергосистеми, водосховище Каховської ГЕС надавало води великій кількості людей та підприємств.
Щодо Запорізької АЕС ситуація контрольована, катастрофічних наслідків не очікується.
Для енергосистеми України також наслідків немає, тому що Каховська ГЕС не працює з жовтня 2022 року.
Як боротимуться з наслідками
Створять додаткові свердловин та обхідні маршрути перекачування води із Дніпровського водосховища, щоб максимально забезпечити людей водою.
Зараз заощаджують воду у верхніх водосховищах. Після деокупації Каховки збудують тимчасову греблю та швидко наповнять Каховське водосховище водою з верхніх водосховищ. На цю роботу знадобиться місяць, що вже розробляє проектні рішення. Після цього почнуть будувати нову ГЕС на місці зруйнованої .
Як швидко спустошуватиметься водосховище
Якщо дамба зруйнована повністю, то нульова позначка буде за чотири дні.
Якщо водозливна гребля все-таки вціліла в нижній підводній частині, то є ймовірність, що водосховище буде ще близько трьох метрів з водою.. Пік, коли води буде більше, чекали сьогодні близько 16:00 чи 17:00. Загалом увечері очікують підняття води на три метри.
Через тиждень чи десять днів вся вода має відійти в море.
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