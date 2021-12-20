"Будівництво індустріальних парків в Україні - це важливий крок до посилення економіки", - міністр

14:48 16 листопад Київ, Україна

Будівництво індустріальних парків в Україні – це важливий крок до посилення економіки, залучення інвестицій та створення нових робочих місць. У Мінрегіоні наголосили на необхідності будувати ІП та розповіли, де вже ведуться будівельні роботи.



Нещодавно розпочалося будівництво двох індустріальних парків. Обидва вони функціонуватимуть у Львівській області. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України.

Він назвав будівництво цих парків "потужним поштовхом", який дозволить дати можливість українській економіці розвиватися динамічніше. Чиновник зазначив, що перший парк М10 Lviv Industrial Park вже у процесі будівництва.

Також нарешті з'явилася керуюча компанія Кам'янсько-Бузьким індустріальним парком. Зазначається, що фінансується розвиток інфраструктури Державним фондом, а в майбутньому парк має потенціал створити близько тисячі робочих місць.



Подібні ІП мають будуватися по всій Україні, вважають у Міністерстві розвитку громад та регіонів, оскільки завдяки їхній експлуатації можливий розвиток економіки, відновлення промислової діяльності та, відповідно, зростання рівня життя українців.



До того ж, як зазначив міністр, це чудовий шанс не лише посилити економіку та надати громадянам України нові робочі місця, а й підвищити інвестиційну привабливість.



Держава зі свого боку робить все можливе, щоб залучити інвесторів. Президент Зеленський нещодавно підписав зміни до закону України «Про індустріальні парки», які передбачають лояльне входження інфраструктурних, фінансових та інституційних стимулів.