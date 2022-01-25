Стратегічні для країни напрями агробізнесу мають бути дотаційними, - думка

19:33 25 січень Київ, Україна

Ухвалення рішення про надання дотацій має ґрунтуватися на прозорій звітності агропідприємства незалежно від розміру його земельного банку, а в державі має діяти система прозорого оподаткування.



Про це розповів генеральний директор "Галс Агро" Сергій Кравчук.



На його переконання, надаючи дотації, держава стимулює розвиток бізнесу, здатного працювати ефективно та поповнювати державну скарбницю.



Сергій Кравчук упевнений, що дотаційними мають бути ті напрямки бізнесу, які є стратегічними для країни.

«Наприклад, якщо в Сербії прийняли рішення розвинути напрямок виробництва фундука, то в найближчі три-п'ять років держава має цільово дотувати насадження кущів горіха та розраховувати на неодноразове повернення дотацій у найближчі десять років», – уточнив він.

Цільові програми дотації агробізнесу в Україні можуть стосуватися будь-якого сектора — вівчарства, ягідництва тощо.