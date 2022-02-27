Стратегічна платформа "НЕП" для стимулювання розвитку економіки

У питаннях розвитку, а вірніше - порятунку економіки України варто прислухатися до думки тямущих економістів, які мають досвід в економіці саме нашої країни. Свою концепцію створення стратегічної платформи «НЕП» пропонує ексміністр фінансів України Уманський.

"Національна економічна політика" (НЕП) покликана об'єднати людей, що мають досвід, знання і бажання змінювати Україну і стимулювати розвиток економіки, пропонує Ігор Уманський. "Ідеологічно платформа базується на класичному підході до формування економічної політики в державі - економічний націоналізм. Суть економічного націоналізму полягає в наступному: щоб стимулювати розвиток економіки і створення робочих місць, держава визначає і максимально підтримує пріоритетні напрямки через створення точок зростання", - зазначив Уманський.

Ексміністр підкреслив, що Україна має всі необхідні види ресурсів, вигідне географічне положення, а також фахівців в різних сферах, які знають, що саме потрібно робити, і готові інвестувати свій час і досвід для того, щоб Україна нарешті почала розвиватися.

"Щоб перетворити цей потенціал на реальний успіх України, потрібно тільки забезпечити професіоналам умови і надати їм реальні повноваження. Чинна влада не наважилася на такий сміливий крок. Ось чому ми вирішили працювати на майбутнє - напрацьовувати ефективні рекомендації і дорожні карти змін, які здатні дати справжній, а не вигаданий ефект", - написав він.

На думку Уманського, Україні необхідно відмовитися від принципу "ринок сам все врегулює" і перейти до політики стимулювання, до створення реальних можливостей, а не потенційних.

"Політика стимулювання - це свідома підтримка економіки з боку держави для економічного зростання. Для такої підтримки можуть використовуватися різні інструменти: тарифні та нетарифні методи, квоти, податкове та митне стимулювання, пряме бюджетне фінансування, пільговий доступ до ресурсів і т.д.", - підкреслив ексміністр.

Він зазначив, що світовий тренд - це перегляд ліберальних підходів і перехід до політики максимального протекціонізму, а також захисту власного виробництва.

"США вже давно просувають принцип "купуй американське" і відкрито ведуть торговельні війни зі своїми конкурентами. Європа втілює масштабний проєкт Green Deal, який встановить екологічні обмеження на доступ до європейських ринків. При таких умовах для України становило смертельну небезпеку вибирати інший шлях - ми не здатні конкурувати в неконкурентних умовах. Ми маємо безліч проблем, які вільний ринок за 30 років так і не врегулював, та й не міг врегулювати - некерований хаос здатний тільки знищувати", - заявив Уманський.

На його думку, в поточній ситуації тільки свідома політика держави щодо стимулювання економічного зростання може змінити ситуацію в Україні і створити економічну базу, яка дозволить підвищувати соціальні стандарти, збільшувати фінансування військової сфери, медицини та освіти.