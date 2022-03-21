Країни ОПЕК нарощують вироблення нафти - ціни падають

Ціни на нафту падають з кожним днем, експерти відзначають, що вартість вже побила рекордно низькі травневі показники. При цьому також варто відзначити, що країни ОПЕК тільки нарощують видобуток нафти, що також безпосередньо впливає на вартість «чорного золота».

Організація країн-експортерів нафти ОПЕК, що складається з 13 членів, в жовтні добувала в середньому 24,59 млн барелів на добу, що на 210 тис. барелів на добу більше, ніж у вересні.

Збільшення пропозиції ОПЕК і новий удар по попиту через зростання кількості випадків COVID-19 чинили тиск на ціни на нафту, які впали на 8% в жовтні до майже 37 доларів за барель. За словами деяких аналітиків, це змушує ОПЕК і союзників, відомих як ОПЕК+, відкласти заплановане в січні 2021 року збільшення виробництва.

Країни ОПЕК+ в травні скоротили видобуток нафти на тлі зниження попиту через пандемію COVID-19.