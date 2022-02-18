Країни Євросоюзу отримають фінансову підтримку

Держави-члени ЄС отримають фінансову допомогу для профілактики безробіття на період пандемії COVID-19. Для цього Рада Європейського Союзу підтвердила видачу кредитів в рамках SURE на суму близько 87,4 мільярда євро.

Ця підтримка повинна допомогти державам-членам фінансувати різке збільшення державних витрат з 1 лютого 2020 року в результаті використання національних схем короткострокової роботи і аналогічних заходів, а також деяких пов'язаних зі здоров'ям заходів у відповідь на пандемію.

Це одна з трьох систем соціального захисту на суму до 540 млрд євро, які були узгоджені Єврогрупою 9 квітня 2020 року і згодом схвалені лідерами ЄС для захисту працівників, підприємств і держав.

На найбільшу фінансову підтримку в рамках інструменту можуть розраховувати Італія та Іспанія - 27,4 млрд євро і 21,3 млрд євро відповідно. Всього передбачено підтримку 16 держав-членів.

Інші держави-члени все ще можуть представляти свої прохання про фінансову допомогу. В рамках цього інструменту ЄС може бути виділено до 100 млрд євро.

Позики в рамках програми SURE будуть підкріплюватися бюджетом ЄС і гарантіями від країн-членів ЄС відповідно до їхньої частки у валовому національному доході ЄС. Загальний обсяг гарантій складе 25 млрд євро.

Інструмент буде діяти до 31 грудня 2022 року. За пропозицією ЄК, Рада ЄС може продовжити цей період, якщо того вимагатиме економічна ситуація.

Раніше в ЄС пом'якшили бюджетні правила в усіх державах-членах союзу, щоб протистояти кризі, викликаній пандемією коронавірусу.