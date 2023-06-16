Країни Євросоюзу не домовилися про збільшення фінансування Європейського фонду миру

19:53 23 травня Київ, Україна

23 травня країни Євросоюзу обговорювали збільшення фінансування Європейського фонду миру на 3,5 мільярда євро. Цей фонд не лише підтримує Україну, а й фінансує інші проєкти.

Країни не змогли дійти остаточної згоди щодо цього питання, повідомив високий представник ЄС із зовнішньої політики та оборони Жозеп Боррель

"Ми все ще обговорюємо це. І я сподіваюся, що цього тижня будуть подолані будь-які перешкоди для ухвалення цього рішення. Це обговорювалося в технічних комітетах, але сьогодні я не маю одностайності щодо цього", — зазначив він.

За його словами, більшість країн ЄС підтримують збільшення асигнувань.