Країни G7 відхилили вимогу росії про оплату газу в російських рублях

16:44 28 березня Київ, Україна

Країни «великої сімки» відкинули вимоги росії щодо оплати рахунків за газ у рублях. Про це заявив федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Хабек у понеділок у Берліні після віртуальної зустрічі з міністрами енергетики G7

Нині Німеччина очолює групу країн, куди входять Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада, навіть Великобританія. ЄС також взяв участь у раунді, сказав Хабек.



Міністри G7 погодилися з тим, що вимога про оплату в рублях була «одностороннім та явним порушенням наявних договорів». Укладені договори дійсні, «значить, оплата в рублях не приймається».



Президент росії володимир путін минулого тижня оголосив, що постачання газу в «недружні держави» будуть оплачуватись тільки в рублях. Це підтримає проблемну російську валюту, оскільки країнам-імпортерам доведеться "видобувати" рублі. Німеччина також є однією з постраждалих країн. Досі постачання газу оплачували у Німеччині в євро.