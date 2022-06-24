Країна негативної реальності: у росії пояснили скорочення обсягів міжнародних резервів

17:17 24 червня Київ, Україна

Заперечення війни, не падіння, а «негативний зліт», замість втрат - заперечення у прирості. Тепер до цих понять додається ще й «негативна переоцінка».

Так чиновники Центробанку росії делікатно пояснюють причину скорочення обсягів міжнародних резервів росії.



За даними регулятора, станом на 17 червня 2022 року вони становили $582,3 млрд. Обсяг скоротився на 2,1%, або на $12,3 млрд за тиждень.



Ще 18 лютого у засіках росії було золото-валютних резервів на $643,2 млрд.



А незабаром інформація про розмір золотого запасу росії взагалі стане держтаємницею. Відповідний законопроєкт схвалено у першому читанні держдумою.



Його ініціатори хочуть не допустити попадання інформації до рук "недружніх іноземних держав". Але при цьому бояться, що населення самої "наддержави" дізнається правду про збіднення запасів. Також у росії побоюються, що золото може стати наступним об'єктом санкцій.

Крім того, уряд росії виступив із пропозицією створити в держфонді запас дорогоцінних металів, виробів і каміння, щоб використовувати їх «для мобілізаційних» потреб країни.



Якщо законопроєкт затвердять, то рішення про формування тих чи інших запасів ухвалюватиме російський фюрер путін.