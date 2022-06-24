Країна негативної реальності: у росії пояснили скорочення обсягів міжнародних резервів

Заперечення війни, не падіння, а «негативний зліт», замість втрат - заперечення у прирості. Тепер до цих понять додається ще й «негативна переоцінка».
Так чиновники Центробанку росії делікатно пояснюють причину скорочення обсягів міжнародних резервів росії.
За даними регулятора, станом на 17 червня 2022 року вони становили $582,3 млрд. Обсяг скоротився на 2,1%, або на $12,3 млрд за тиждень.
Ще 18 лютого у засіках росії було золото-валютних резервів на $643,2 млрд.
А незабаром інформація про розмір золотого запасу росії взагалі стане держтаємницею. Відповідний законопроєкт схвалено у першому читанні держдумою.
Його ініціатори хочуть не допустити попадання інформації до рук "недружніх іноземних держав". Але при цьому бояться, що населення самої "наддержави" дізнається правду про збіднення запасів. Також у росії побоюються, що золото може стати наступним об'єктом санкцій.
За даними регулятора, станом на 17 червня 2022 року вони становили $582,3 млрд. Обсяг скоротився на 2,1%, або на $12,3 млрд за тиждень.
Ще 18 лютого у засіках росії було золото-валютних резервів на $643,2 млрд.
А незабаром інформація про розмір золотого запасу росії взагалі стане держтаємницею. Відповідний законопроєкт схвалено у першому читанні держдумою.
Його ініціатори хочуть не допустити попадання інформації до рук "недружніх іноземних держав". Але при цьому бояться, що населення самої "наддержави" дізнається правду про збіднення запасів. Також у росії побоюються, що золото може стати наступним об'єктом санкцій.
Крім того, уряд росії виступив із пропозицією створити в держфонді запас дорогоцінних металів, виробів і каміння, щоб використовувати їх «для мобілізаційних» потреб країни.
Якщо законопроєкт затвердять, то рішення про формування тих чи інших запасів ухвалюватиме російський фюрер путін.
Якщо законопроєкт затвердять, то рішення про формування тих чи інших запасів ухвалюватиме російський фюрер путін.
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