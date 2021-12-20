Страховим компаніям призупинили ліцензію - подробиці

Комітет з питань нагляду роботи небанківських фінустанов сьогодні, 02 квітня, ухвалив рішення про призупинення роботи семи страхових компаній. Національний банк України застосував до компаній міру впливу у вигляді тимчасового призупинення діяльності ліцензій.

Заходи впливу застосовані до: СК Афіна-Авто, СК Велс, СК Мега Поліс, СК Домінанта, СК Бізнес Страхування, СК Чесно-Страхування, СК Гермес.

Щодо цих страховиків НБУ на початку березня склав акти про правопорушення за неподання (неповне подання) звітності за 9 місяців 2020 року. Станом на 2 квітня 2020 року страховики не подали в НБУ звітність за 9 місяців 2020 року, тобто порушення, зафіксовані раніше в актах, не усунуті.

Крім того, відзначили в НБУ, зазначені страховики не подали звітність за перше півріччя 2020 (крім СК Велс), тобто жодного разу не звітували перед Нацбанком. У НБУ нагадали, що подання звітності - базовий обов'язок страховика.

З семи згаданих страховиків три компанії були порушниками обов'язкових нормативів платоспроможності і достатності капіталу на останню дату, на яку вони відзвітували. Рішення про застосування заходів впливу набуває чинності 3 квітня 2021 року.

Страховики можуть до 5 травня 2021 року усунути порушення та подати НБУ звіт про їхнє усунення. Регулятор відзначив, що частка зазначених семи компаній на ринку - несуттєва. В останні періоди, коли вони звітували, середній обсяг залучених ними страхових премій був 3-5 млн грн. Деякі компанії взагалі не здійснювали діяльність.