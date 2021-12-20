Столична влада підписала кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком

Київ підписав кредитну угоду на 100 млн євро між столицею та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Ця угода дозволить місту отримати кошти на оновлення тролейбусного та вагонного парку метрополітену.
Угоду підписали мер столиці Віталій Кличко, голова представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Ерік де Загон та голова Представництва ЄС в Україні посол Матті Маасікас.
Угоду підписали мер столиці Віталій Кличко, голова представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Ерік де Загон та голова Представництва ЄС в Україні посол Матті Маасікас.
Про це повідомляє пресслужба міського голови.
«Кредитний договір, який ми сьогодні підписуємо, – найкраща фінансова угода для міста за останні 30 років. Вона дозволить столиці отримати 100 млн євро на оновлення тролейбусного парку, а також – вагонного парку метрополітену міста. Без перебільшення це допоможе підвищити доступність та покращить якість послуг громадського транспорту у Києві – зазначив мер столиці. – Підкреслю, це перший кредит від Європейського інвестиційного банку в Україні, запропонований місту без участі держави. Ця нова модель фінансування відповідає стратегії уряду України, спрямованої на фінансову децентралізацію та делегування повноважень.
За словами Кличка, проєкт втілюватиметься містом через комунальні підприємства «Київпастранс» та «Київський метрополітен».
«Кредитний договір, який ми сьогодні підписуємо, – найкраща фінансова угода для міста за останні 30 років. Вона дозволить столиці отримати 100 млн євро на оновлення тролейбусного парку, а також – вагонного парку метрополітену міста. Без перебільшення це допоможе підвищити доступність та покращить якість послуг громадського транспорту у Києві – зазначив мер столиці. – Підкреслю, це перший кредит від Європейського інвестиційного банку в Україні, запропонований місту без участі держави. Ця нова модель фінансування відповідає стратегії уряду України, спрямованої на фінансову децентралізацію та делегування повноважень.
За словами Кличка, проєкт втілюватиметься містом через комунальні підприємства «Київпастранс» та «Київський метрополітен».
Нагадаємо, 7 грудня Київрада підтримала укладання кредитного договору з Європейським інвестиційним банком. 100 млн євро підуть на придбання тролейбусів великої та особливо великої місткості: 65 тролейбусів завдовжки понад 11,9 м, 72 тролейбуси завдовжки понад 18,5 м. Також місто придбає 50 вагонів метро.
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