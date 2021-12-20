Вартість золота на біржі досягла рекорду

07:36 05 серпень Київ, Україна

Вартість жовтневого ф'ючерсу на золото піднялася в ході торгів ввечері у вівторок на 1,21% до $ 1998,5 за тройську унцію, станом на 18:02 мск.

При цьому максимальне значення в ході торгової сесії на біржі Comex досягало $ 2000,6. Таким чином, золото в моменті подорожчало до нового історичного рекорду, повідомляє РБК.

Сьогодні інвестори вважають за краще відмовлятися від ризику на користь безпечних активів, до яких традиційно відноситься золото, оскільки погіршення відносин між двома найбільшими світовими економіками турбує ринки.

«Попит на золото зростає на тлі побоювань, викликаних пандемією коронавируса, і загострення відносин між США і Китаєм, а також можливої санкцій війни США і ЄС», - йдеться в огляді керівника ІАЦ «Альпарі» Олександра Разуваєва.

Він пояснює, що «в періоди нестабільності інвестори використовують дорогоцінний метал як основний захисний актив». «На користь золота також постійно виникають на ринку розмови про можливу масштабної девальвації американського долара», - додає експерт.