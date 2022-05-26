Вартість землі в Україні значно нижча, ніж в ЄС: ціни

18:23 20 серпня Київ, Україна

Українська земля вважається однією з кращих в світі, але коштує в десятки разів дешевше, ніж в Євросоюзі.

В Україні на чорноземи припадає близько 9% світових запасів, 30% - європейських. При цьому середня вартість українського гектара становить всього близько тисячі доларів, в той час, як в Італії вона досягає 50 тисяч.



Так, за даними Українського клубу аграрного бізнесу, середня вартість гектара землі в Україні становить 26,8 тис. грн (близько 1 тис. доларів). У той самий час, в країнах ЄС (дані VoxUkraine):

Італія - 50,2 тисячі доларів;





Данія - 20,8 тисячі доларів;





Іспанія - 15,3 тисячі доларів;





Франція - 7 тисяч доларів.



Також варто враховувати, що ціни в ЄС формуються, крім іншого, в результаті балансу попиту і пропозиції і загального рівня купівельної спроможності. В Україні ринок землі тільки що відкрився, і, незважаючи на його якість, він залишається на одному з найнижчих рівнів в Європі.



Є також країни ЄС, де земля коштує близько 4 тисяч доларів. До них належать:

Естонія - 3,7 тисячі доларів;





Хорватія - 3,8 тисячі доларів;





Словаччина - 4 тисячі доларів;





Латвія - 3,8 тисячі доларів;





Литва - 4,5 тисячі доларів.

Земельний експерт Олег Нів'євський зазначає: зараз ціна оренди становить близько 125 доларів на рік. Якщо ми розрахуємо її капіталізацію за 20 років, то отримаємо показники в 2500 доларів.

"Вартість оренди росте значними темпами", - говорить експерт. - І той факт, що ринок землі відкрився, також підштовхне його. З 2015 року ціна оренди збільшилася з 37 до 125 доларів, в три рази. В середньому орендна плата зростає на 20% на рік. Приблизно такого ж зростання можна очікувати і з продажу".

Думку про те, що ціни будуть рости, розділяє Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради з питань аграрної політики: "Українці - це не ті люди, які віддадуть щось за копійки. Можуть бути поодинокі випадки недорогих угод, але вони не будуть масово продавати землю дешево. Я б навіть порадив, якщо у вас немає гострої потреби продавати ділянку, притримувати свою землю доти, поки ціна за гектар не складе близько 10 тисяч євро".