Вартість землі в Україні значно нижча, ніж в ЄС: ціни

Українська земля вважається однією з кращих в світі, але коштує в десятки разів дешевше, ніж в Євросоюзі.
В Україні на чорноземи припадає близько 9% світових запасів, 30% - європейських. При цьому середня вартість українського гектара становить всього близько тисячі доларів, в той час, як в Італії вона досягає 50 тисяч.
Так, за даними Українського клубу аграрного бізнесу, середня вартість гектара землі в Україні становить 26,8 тис. грн (близько 1 тис. доларів). У той самий час, в країнах ЄС (дані VoxUkraine):
Так, за даними Українського клубу аграрного бізнесу, середня вартість гектара землі в Україні становить 26,8 тис. грн (близько 1 тис. доларів). У той самий час, в країнах ЄС (дані VoxUkraine):
- Італія - 50,2 тисячі доларів;
- Данія - 20,8 тисячі доларів;
- Іспанія - 15,3 тисячі доларів;
- Франція - 7 тисяч доларів.
Також варто враховувати, що ціни в ЄС формуються, крім іншого, в результаті балансу попиту і пропозиції і загального рівня купівельної спроможності. В Україні ринок землі тільки що відкрився, і, незважаючи на його якість, він залишається на одному з найнижчих рівнів в Європі.
Є також країни ЄС, де земля коштує близько 4 тисяч доларів. До них належать:
- Естонія - 3,7 тисячі доларів;
- Хорватія - 3,8 тисячі доларів;
- Словаччина - 4 тисячі доларів;
- Латвія - 3,8 тисячі доларів;
- Литва - 4,5 тисячі доларів.
Земельний експерт Олег Нів'євський зазначає: зараз ціна оренди становить близько 125 доларів на рік. Якщо ми розрахуємо її капіталізацію за 20 років, то отримаємо показники в 2500 доларів.
Думку про те, що ціни будуть рости, розділяє Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради з питань аграрної політики: "Українці - це не ті люди, які віддадуть щось за копійки. Можуть бути поодинокі випадки недорогих угод, але вони не будуть масово продавати землю дешево. Я б навіть порадив, якщо у вас немає гострої потреби продавати ділянку, притримувати свою землю доти, поки ціна за гектар не складе близько 10 тисяч євро".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі