Вартість землі в Україні зросте щонайменше на 10-15%, – голова аграрного комітету ВР

11:03 21 січень Київ, Україна

Голова комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський заявив, що у 2022 році вартість земельних угідь в Україні може суттєво змінитись у бік подорожчання.



Народний обранець стверджує, що поточна ціна землі є ринковою, яку сформував попит покупців та пропозиція власників паїв.

«Ажіотажу з продажу землі не очікувалося від самого відкриття ринку. За 2021 рік було продано 2-5% усієї сільськогосподарської землі по Україні. Це небагато, але такі обсяги й очікували. Ці попередні розрахунки-очікування підтверджувалися даними внутрішньої статистики про кількість потенційних продавців паїв та досвідом старту ринку землі країн-сусідів, у яких теж стався поділ на паї. Власне різкого зростання угод із продажу землі на українському ринку не буде, адже поки що немає бажання у самих власників землі», – зазначив Микола Сольський.

Депутат додає, що сьогодні на ціну впливає регіон розташування конкретної ділянки, якість ґрунту та загальнополітичні ризики України.

«Упевнений, що вартість коливатиметься – залежно від перерахованих вище складових. За моїми прогнозами, у 2022 році ціна землі може збільшитись приблизно на 10-15%. До того ж і збільшення кількості покупців підганяє ціну вгору, це факт», – наголосив голова аграрного комітету Верховної Ради.

Крім того, нардеп Сольський підкреслив, що український фермер має більше можливостей, ніж 90% його колег у світі, тому саме на вітчизняних аграріїв і розрахований відкритий влітку минулого року ринок землі.