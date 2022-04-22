Вартість палива у воєнний час. Бензин знову дорожчає

Розрахункові роздрібні ціни Мінекономрозвитку на паливо на третю декаду квітня можуть становити 29,55 грн/л на бензин та 33,66 грн/л – на дизельне паливо. Такі розрахунки здійснили в Консалтинговій групі "А-95".
Таким чином, з урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на «звичайний» бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 34,10 грн/л, на «звичайне» дизпаливо – не вище 38,66 грн/л.
Порівняно з другою декадою квітня середня ціна на бензин зросте на 23 коп./л, на дизельне паливо – на 1,01 грн/л.
Зазначимо, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України граничні ціни розраховуються за 10 попередніх днів та публікуються 1, 11 та 21 числа місяця. Проте останнім часом уряд оприлюднює розрахунок із затримкою.
Таким чином, з урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на «звичайний» бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 34,10 грн/л, на «звичайне» дизпаливо – не вище 38,66 грн/л.
Порівняно з другою декадою квітня середня ціна на бензин зросте на 23 коп./л, на дизельне паливо – на 1,01 грн/л.
Зазначимо, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України граничні ціни розраховуються за 10 попередніх днів та публікуються 1, 11 та 21 числа місяця. Проте останнім часом уряд оприлюднює розрахунок із затримкою.
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