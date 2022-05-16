Вартість салату «Олів'є» в Україні зросла

Економісти запропонували відстежувати підвищення цін на продукти перед новорічними святами за допомогою «індексу олів'є». Це вже стало традиційним способом оцінити минулі 12 місяців в масштабах економіки країни.

Олів'є є однією з найпопулярніших страв на новорічному столі багатьох українців. За допомогою підсумовування вартості продуктів, необхідних для такого салату, можна зрозуміти, наскільки зросли ціни в країні в порівнянні з минулим роком. Щоб з'ясувати "індекс олів'є", слід взяти за основу популярний рецепт страви, розрахований на декілька осіб. Вартість всіх продуктів підсумовується і порівнюється з аналогічними показниками минулого року.

Наприклад, рік тому для приготування салату на шістьох осіб було потрібно придбати продукти на загальну суму в 170 гривень. Подібна витівка в цей час обійдеться вже не менше, ніж в 190 гривень. Отже, "індекс олів'є" піднявся на 5,5% за календарний рік. Примітно, що ці дані можуть відрізнятися від регіону до регіону. Наприклад, найвищими виявилися ціни на заході і півдні України, зате в східних областях вартість продуктів вийшла однією з найнижчих по країні.

За дванадцять місяців додали в ціні такі продукти, як ковбаса, яйця, майонез і картопля. Вартість зеленої цибулі, огірків, консервованого горошку, солі і морквини практично не змінилася. Однак тут важливо розуміти, що ціни на продукти традиційно підскочать ближче до кінця грудня, а тому багато господинь намагаються заздалегідь купити частину продуктів, з яких готуватимуть новорічні страви.