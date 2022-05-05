Вартість ринку нафти залежить від новин про COVID-19

Вартість нафти на ринку кожен день реагує на стан епідеміологічної ситуації в світі. Так, збільшення зростання захворюваності в США відразу похитнуло позиції і нафта, яка росла до понеділка - зафіксована в ціні.

Майбутній напрямок ринку значною мірою залежить від того, наскільки швидким буде впровадження вакцин від коронавірусу, відзначають експерти. Більшість громадян США, ймовірно, зможуть отримати вакцину до другого кварталу 2021 року, пише агентство Bloomberg.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці в понеділок склала $49,02 за барель, що на $0,23 (0,47%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в п'ятницю ці контракти подорожчали на $0,54 (1,1%) - до $49,25 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу опустилася до $46,01 за барель, що на $0,25 (0,54%) нижче рівня попередніх торгів. У п'ятницю ф'ючерси збільшилися в ціні на $0,62 (1,4%) - до $46,26 за барель. За минулий тиждень Brent подорожчала на 2,1%, WTI - на 1,6%.

Підтримку ринку минулого тижня надали підсумки зустрічі представників країн ОПЕК+, а також сигнали того, що США можуть незабаром прийняти черговий пакет заходів підтримки економіки. Держави ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток з січня 2021 року не на 2 млн б/д, як планувалося, а лише на 0,5 млн б/д.