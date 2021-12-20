Вартість продуктів в Україні: овочі та фрукти

07:58 13 липень Київ, Україна

Українці їдять більше, ніж європейці. Але різниця в тому, що і скільки. Наприклад, м'яса, при раціональній норми в 80 кг в рік, з'їдають не більше 53. Те ж з рибою: при нормі в 20 кг - 13. Норму виконали по хлібу і макаронів - 100 кг. А ось фруктів недоїдають на 30 кг, так норма 90, а їдять 60 кг в рік. І переїдають картоплі на 6 кг. Але від того, що ми їмо, залежить і те, скільки це коштує.

У цьому році в Україні спостерігаються божевільні цінові гойдалки з фруктами. Черешня по 100 грн / кг. Мелітопольська кілька тижнів тому була по 250 грн. Ягоди - малина, чорниця, смородина - все починається з сотні гривень. Лохина - 230 грн / кг. Полуниця теж захмарна - 100-120 грн / кг і ціна не впала. Тому перше, що українці викреслюють зі свого раціону, фрукти і ягоди.

На овочах не сильно розгуляєшся. Помідори - 40 гривень за кіло, 50 і по 70 грн. Огірки хіба дешевше, бо вони грунтові. Зараз огірок коштує 20 грн. А в минулому році, згадує продавщиця Марія, по 10-12 грн були.

"На сьогодні ціна в Україні на картоплю в 2,5 рази вище, ніж в Польщі", - повідомив президент Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

На це вплинула безперечно погода, а точніше негода. Навесні померзло, потім Помоклі. Плюс проблеми з логістикою через карантин. Тому багато хто не доїхали до своїх городів, бо транспорт не ходив. Тому восени слід очікувати рекордно дорогий картоплі. Дорогий, ніж в минулому році.

"У цьому році буде ще гірше ситуація, тому що наші сусіди від нас ще й закриваються. Білоруси закрили картопля від нас", - каже Олег Пендзин.

А це означає, що збити ціну картоплею з Білорусі не вийде. А ще не буде білоруського часнику і цибулі. Загалом весь борщовий набір.