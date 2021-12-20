Вартість продуктів в Україні: ціни змінюються щодня

13:25 22 липень Київ, Україна

Державна служба статистики опублікувала дані про вартість продуктів в Україні. У списку є овочі і фрукти, які за період першого півріччя 2020 року зросли в ціні в 1,5-3 рази.

"Найбільша ціна в цьому році на яблука, фрукт подорожчав удвічі. На другому місці - морква. Вона теж зросла вдвічі ", - йдеться в повідомленні. Відзначається, що цибуля, капуста і гречка подорожчали на третину.

"Істотно також подорожчала цього року і картопля", - підкреслює видання. Як повідомляв УНІАН, урожай в цьому сезоні буде нижче, ніж в попередні роки, через вплив погодних факторів і економічної ситуації, викликаної карантинними обмеженнями.

На початку липня 2020 експерти прогнозували, що в цьому році на українському ринку не буде білоруських овочів, отже, збити ціну на картоплю не вийде. Також, на ринку не буде білоруського часнику і цибулі. Очікується, що ціна на борщовий набір підніметься мінімум в півтора рази.