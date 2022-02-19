Вартість «Президент-Готелю» оцінили майже у 400 мільйонів

13:51 16 лютий Київ, Україна

Стартову ціну "Президент-Готелю" оцінили у 390 мільйонів гривень, повідомляє інвестиційний радник із Concorde Capital.



За таку ціну маємо виставити на аукціон 100% акцій готелю. У той самий час у Concorde Capital очікують, що під час аукціону ціна "може суттєво зрости завдяки конкуренції учасників торгів".



Але навіть продаж за стартовою ціною принесе набагато більшу вигоду для держбюджету, ніж доходи держави як власника готелю, наголосив інвестрадник.

"Президент-Готель" побудували у 1990 році. Він став останнім проєктом всесоюзного «Інтуриста». Готель розташований на вулиці Шпитальній, 12, між станціями Кловська та Палац Спорту. Він має 374 номери та територію площею 2,4 гектара. Він входить до топ-5 найбільших готелів у центрі Києва за кількістю номерів.



Готель належить до об'єктів великої приватизації. Його намагаються продати із 2014 року. Востаннє його мали намір продати влітку 2021 року.