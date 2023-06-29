Вартість одного гектара української землі складе близько 2 тисяч доларів

Вартість землі - це, мабуть, найбільш животрепетне питання для більшості українців. Реальну ціну українського багатства - землі, оголосив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко. За його словами, з літа цього року, а саме після відкриття з 1 липня 2021 року ринку сільськогосподарських земель, вартість одного гектара складе близько 2 тисяч доларів. Він назвав запуск ринку своїм головним завданням на посаді міністра агрополітики.

Лещенко впевнений, що з липня ринок запрацює, в той самий час, за його словами, серед учасників ринку передумов до великого попиту на наділи немає.

"Купівля землі - сьогодні більш вигідна угода, ніж покупка однокімнатної квартири в Києві. Сьогодні в Україні немає земель сільськогосподарського призначення, які не обробляються. Навіть на пісках в Житомирській області у нас люди обробляють землю, це високомаржинальний прибутковий бізнес", - сказав він.

Як зазначив міністр, на сьогодні оренда землі в Україні становить не менше $150 за гектар. І вона щорічно зростає. І, безумовно, цей пасивний дохід цікавий всім. Чиновник додав, що земля - це краще будь-якого депозиту, оскільки її капіталізація зростає щорічно, а орендна плата збільшується щорічно.