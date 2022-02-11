Вартість нафти повертається на попередні показники

12:06 22 вересень Київ, Україна

Ціни на нафту еталонних марок втратили 5-6% за підсумками попередніх торгів, а тепер повільно відновлюються. Причиною стали заяви про відновлення видобутку на сході Лівії, це може посилити проблеми з надлишком нафти на ринку, адже попит на сировину все ще не повернувся в норму.

Як свідчать дані Investing, 22 вересня о 10:51 за київським часом вартість листопадових ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures склала 41,50 долара за барель, що на 0,06 долара (0,14%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. Напередодні на початку торгів вартість Brent перевищувала 43 долари, але до вечора істотно впала.

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Жовтневі ф'ючерси на WTI до цього часу піднялися на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) на 0,07 долара (0,18%), в 39,61 долара за барель. На початку понеділкових торгів WTI торгувалася дорожче ніж 41 долар за барель.

У червні на засіданні ОПЕК + погодилися скоротити видобуток нафти на 9,7 млн барелів на добу до кінця липня. У квітні країни ОПЕК + уклали глобальну угоду про найбільше в історії зниження видобутку нафти для підтримки цін. До угоди приєдналися 23 країни. У зв'язку з очікуваннями скорочення видобутку ціни на нафту почали зростати. У середині травня в ОПЕК заявили про кінець нафтової кризи.