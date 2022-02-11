Вартість нафти повертається на попередні показники

12:06 22 вересень Київ, Україна

Ціни на нафту еталонних марок втратили 5-6% за підсумками попередніх торгів, а тепер повільно відновлюються. Причиною стали заяви про відновлення видобутку на сході Лівії, це може посилити проблеми з надлишком нафти на ринку, адже попит на сировину все ще не повернувся в норму.

Як свідчать дані Investing, 22 вересня о 10:51 за київським часом вартість листопадових ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures склала 41,50 долара за барель, що на 0,06 долара (0,14%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. Напередодні на початку торгів вартість Brent перевищувала 43 долари, але до вечора істотно впала.

Жовтневі ф'ючерси на WTI до цього часу піднялися на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) на 0,07 долара (0,18%), в 39,61 долара за барель. На початку понеділкових торгів WTI торгувалася дорожче ніж 41 долар за барель.

У червні на засіданні ОПЕК + погодилися скоротити видобуток нафти на 9,7 млн барелів на добу до кінця липня. У квітні країни ОПЕК + уклали глобальну угоду про найбільше в історії зниження видобутку нафти для підтримки цін. До угоди приєдналися 23 країни. У зв'язку з очікуваннями скорочення видобутку ціни на нафту почали зростати. У середині травня в ОПЕК заявили про кінець нафтової кризи.