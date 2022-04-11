Вартість нафти в світі не піднімається - причиною стала відсутність рішення засідання ОПЕК+

Дані ранкових торгів у четвер показують зниження ставок на нафту. Суперечливі новини про рішення ОПЕК+, а також нестабільний аналіз запасів нафти в США змушують опускатися ринкові ціни. Міністерство енергетики США також надає неоднозначну статистику, що впливає на стан ринку.

Станом на 9:10 за Києвом вартість вересневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $74,25 за барель, що на $0,51 (0,68%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. Ціна ф'ючерсів на WTI на серпень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $72,56 за барель, що на $0,57 (0,78%) нижче підсумкового значення попередньої сесії.

У середу ціни на «чорне золото» впали на 3-4%. У четвер негативні настрої на ринку зберігаються.

За даними Міненерго США, за тиждень до 9 липня видобуток нафти в країні зріс на 100 тисяч барелів на добу і склав 11,4 мільйона барелів на день. Запаси бензину в США за тиждень виросли на 1 мільйон барелів, дистилятів - на 3,7 мільйона барелів. Разом з тим комерційні запаси нафти в країні впали на 7,9 мільйона барелів - до 437,6 мільйона барелів, оновивши мінімум з січня 2020 року.

Трейдери також пильно стежать за новинами навколо угоди ОПЕК+. У середу агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що ОАЕ і ОПЕК+ досягли компромісу по угоді ОПЕК+, згідно з яким базовий рівень видобутку країни з травня 2022 року буде підвищено до 3,65 мільйона барелів на добу, а угода ОПЕК+ буде продовжена до кінця 2022 року.