Вартість нафти впала - зведення на 30 вересня 2020 року

08:53 30 вересень Київ, Україна

Вартість нафти у світі знову реагує на події у світовій економіці - нестабільність долара США та економіки країни в цілому; конфлікт держав; нарощування потужностей з видобутку.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у листопаді в середу вранці в ході торгів впали в ціні до 40,57 долара за барель, передають дані Bloomberg. За даними видання, станом на 8:02, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,12%.

При цьому ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 38,89 долара за барель, втративши 1,02%.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни в Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію в найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня країни-члени ОПЕК +, в тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.