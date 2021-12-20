Вартість нафти зростає через випробувань вакцини від коронавируса

12:06 04 серпень Київ, Україна

Вартість «чорного золота» на світовому ринку знову збільшилася. Це безпосередньо пов'язано з фінальним етапом випробувань вакцини від коронавируса. Ринок нафти першим відреагував на новини компанії Eli Lilly & Co.

Відомо, що американська фармацевтична компанія Eli Lilly & Co заявила про запуск третьої фази тестування нового засобу проти коронавирусной інфекції. Фахівці вважають, що в разі, якщо цей препарат підтвердить ефективність, США зможе приступити до застосування вже на самому початку майбутнього року. Одночасно з цим ліки стануть продавати і в інші країни.

У зв'язку з цією інформацією вартість жовтневих ф'ючерсів марки Brent на лондонській біржі ICE Futures до вечора понеділка склала 43,76 доларів США за барель. Це на 24 цента (або 0,55%) вище, ніж вартість нафти станом на момент закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу піднялися в ціні на 41 цент (1,02%) до позначки в 39,98 доларів США за барель.

Раніше повідомлялося, що в понеділок вранці світові ціни на нафту обвалилися. При цьому, інвестори займаються оцінкою співвідношення попиту і пропозиції на нафтових майданчиках після початку другого рівня ослаблення зниження видобутку ОПЕК +.