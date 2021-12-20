Вартість нафти перейшла рубіж 43 $

11:45 15 липень Київ, Україна

Котирування нафти продовжують рости в середу. Трейдери очікують засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК + (JMMC) і публікації даних Міненерго США про запаси нафти в країні. Вересневі ф'ючерси на Brent дорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $ 0,17 (0,4%), до $ 43,08 за барель. У вівторок Brent подорожчала на $ 0,18 (0,4%), до $ 42,9 за барель.

Серпневі ф'ючерси на WTI до цього часу дорожчали на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) на $ 0,18 (0,45%), до $ 40,47 за барель. За попередню сесію контркт подорожчав на $ 0,19 (0,5%), до $ 40,29 за барель. У вівторок ОПЕК в щомісячному звіті повідомила, що прогноз попиту на нафту в 2020 році підвищено на 100 000 барелів на добу - до 90,7 млн б / д, що означає падіння на 8,9 млн б / д в порівнянні з 2019 роком. За оцінками картелю, попит на нафту в 2021 році виросте до 97,7 млн б / д.

Країни ОПЕК + з серпня готуються перейти до другого етапу операції, що означає часткове відновлення видобутку нафти, повідомив "Інтерфаксу" джерело, знайоме з ситуацією. Угода, укладена в квітні, передбачає, що в серпні скорочення складуть 7,7 млн б / д.

"Не дивлячись на переважання очікувань, що картель з наступного місяця пом'якшить обмеження на видобуток, ціни зберігають стійкість на новинах про те, що блок хоче добитися додаткового скорочення видобутку на 842 тис. б / с в серпні і вересні з боку тих, що відстають членів - Іраку, Нігерії та Казахстану ", - відзначають аналітики OCBC.

Згідно з даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США на тижні, що завершився 10 липня, скоротилися на 8,3 млн барелів. Запаси бензину скоротилися на 3,6 млн барелів, дистилятів - виросли на 3 млн барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушинга збільшилися на 548 000 барелів.

Експерти, опитані S & P Global Platts, в середньому очікують, що статистика покаже зниження запасів нафти минулого тижня на 2,1 млн барелів. Згідно з їхнім прогнозом, запаси бензину скоротилися на 2 млн барелів, дистилятів - виросли на 1,1 млн барелів.