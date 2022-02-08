Вартість нафти почала знижуватися

09:38 08 лютий Київ, Україна





Про це пише Reuters.



Так, вартість бареля квітневої нафти Brent 7 лютого до 16:57 за Києвом склала 92,60 долара (-0,72%). Барель березневої нафти WTI торгувався за 91,06 долара (-1,35%). У ході торгової сесії ціни на еталонні сорти нафти коливалися в діапазоні 92,12-93,99 та 90,73-92,71 долара відповідно.



Важливо сказати, що наприкінці минулого тижня Ціни на нафту відучора почали знижуватися. Сталося це на тлі повідомлень про те, що Вашингтон і Тегеран досягли прогресу у відродженні угоди, що обмежує розробку ядерної зброї.Про це пише Reuters.Так, вартість бареля квітневої нафти Brent 7 лютого до 16:57 за Києвом склала 92,60 долара (-0,72%). Барель березневої нафти WTI торгувався за 91,06 долара (-1,35%). У ході торгової сесії ціни на еталонні сорти нафти коливалися в діапазоні 92,12-93,99 та 90,73-92,71 долара відповідно.Важливо сказати, що наприкінці минулого тижня США натякнули на звільнення від санкцій щодо Ірану, що дозволяє міжнародне ядерне співробітництво з Тегераном у проєктах, спрямованих на утруднення використання іранських ядерних об'єктів для розробки зброї.



За останній місяць вартість нафти марки Brent зросла приблизно на 20%. Це сталося на тлі побоювань щодо кліматичних змін (глобального потепління), а також неясності щодо поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон».