Вартість нафти Brent піднялася на 3,72%

13:48 05 жовтень Київ, Україна

Нафтові ф'ючерси ростуть в ціні через новинні зведення з США. Здоров'я президента поліпшується, а з ним - зростає і ринок.

Зростання цін на нафту прискорилося до середини дня понеділка, тепер воно досягає приблизно 4% - інвестори і спекулянти після обвалу котирувань в п'ятницю і раніше, в кінці вересня, скористалися для корекції новинами з США і Норвегії, свідчать дані торгів.

Станом на 12.53 EEST ціна грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднімалася на 3,72%, до 40,13 долара за барель, вартість листопадових ф'ючерсів на WTI - на 4,13%, до 38,58 долара за барель. Вранці ціни росли в межах 2%.

Ключовим фактором для зростання цін на нафту в понеділок залишається корекція - трейдери купують сировину, що подешевшала тільки за минулий тиждень на 6-8%.

Світові інвестори продовжують стежити за новинами про здоров'я президента США Дональда Трампа, якого госпіталізували з коронавірусом в п'ятницю. Ці новини викликали розпродажі на світових фондових і сировинних ринках на тлі побоювань за перспективи президентських виборів в листопаді.

Однак потім лікарі американського президента сказали, що його стан продовжує поліпшуватися і його можуть виписати вже в понеділок. Це сприяло корекційному підйому на світових біржах, і нафтовий ринок не став винятком.

Тепер це зростання прискорилося на інших новинах. Як зазначає агентство Рейтер, підтримку цінам на нафту також надають новини про страйк робітників нафтогазової галузі в Норвегії, в результаті якого були закриті чотири нафтогазових родовища компанії Equinor. За даними Норвезької нафтогазової асоціації (NOG), страйк може привести до зниження виробничих потужностей Норвегії на 330 тисяч барелів нафтового еквівалента на день, або на 8% від загального обсягу видобутку.