Вартість Інтернету повинна входити в прожитковий мінімум, - Мінцифри України

Для сучасної людини відсутність Інтернету подібна до катастрофи. Наявність мобільного зв'язку і доступу до Інтернету міцно увійшли в базові потреби людини. Тому Міністерство цифрової трансформації України вийшло з пропозицією внести в прожитковий мінімум вартість послуг мобільного зв'язку та Інтернету. Про це йдеться в повідомленні відомства в Telegram.
У міністерстві нагадали, що прожитковим мінімумом називають набір харчових продуктів, непродовольчих товарів і послуг, достатній для забезпечення нормального функціонування організму людини, задоволення основних соціальних і культурних потреб.
У Мінцифри відзначають, що ці послуги економлять час і фінансові ресурси, а ще дозволяють:
- оперативно викликати швидку допомогу або поліцію;
- вчитися онлайн;
- працювати дистанційно;
- планувати відпочинок і купувати квитки для подорожей;
- скаржитися на корупціонерів;
- звертатися до влади;
- не втратити паспорт громадянина України, користуючись електронним документом.
Свої пропозиції до постанови Верховної Ради України, яке регулює складові переліку прожиткового мінімуму, Мінцифри передало через Комітет цифрової трансформації.
Нагадаємо, що в грудні 2020 року прожитковий мінімум в Україні встановили на рівні 2189 грн на місяць. З 1 липня він становитиме 2294 грн, а з 1 грудня - 2393 грн.
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