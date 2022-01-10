Вартість Інтернету повинна входити в прожитковий мінімум, - Мінцифри України

Для сучасної людини відсутність Інтернету подібна до катастрофи. Наявність мобільного зв'язку і доступу до Інтернету міцно увійшли в базові потреби людини. Тому Міністерство цифрової трансформації України вийшло з пропозицією внести в прожитковий мінімум вартість послуг мобільного зв'язку та Інтернету. Про це йдеться в повідомленні відомства в Telegram.

У міністерстві нагадали, що прожитковим мінімумом називають набір харчових продуктів, непродовольчих товарів і послуг, достатній для забезпечення нормального функціонування організму людини, задоволення основних соціальних і культурних потреб.

"Щорічно вартість цього державного соціального стандарту оновлюється, перелік товарів і послуг змінюється з урахуванням сучасних фактичних потреб населення. Тому і Мінцифри пропонує його розширити. Ми переконані, що мобільний зв'язок і доступ до Інтернету - теж базові потреби людини", - зазначають у відомстві.

У Мінцифри відзначають, що ці послуги економлять час і фінансові ресурси, а ще дозволяють:

оперативно викликати швидку допомогу або поліцію;

вчитися онлайн;

працювати дистанційно;

планувати відпочинок і купувати квитки для подорожей;

скаржитися на корупціонерів;

звертатися до влади;

не втратити паспорт громадянина України, користуючись електронним документом.

Свої пропозиції до постанови Верховної Ради України, яке регулює складові переліку прожиткового мінімуму, Мінцифри передало через Комітет цифрової трансформації.

Нагадаємо, що в грудні 2020 року прожитковий мінімум в Україні встановили на рівні 2189 грн на місяць. З 1 липня він становитиме 2294 грн, а з 1 грудня - 2393 грн.