Вартість газу в Україні може різко зрости

09:17 07 серпень Київ, Україна

Глава державної компанії з видобутку і переробки газу і нафти «Нафтогаз» Андрій Коболєв заявив про можливе подорожчання газу на 40%. Причиною цього можуть стати зміни, які відбуваються з ринком газу в 2020 році.

"Ринок дійсно показує, що очікується деяке підвищення. В даний час підвищення, яке очікується ринком, становить приблизно 40%. Чи буде воно таким чи не буде - важко передбачити, але в "Нафтогазі" ми робимо все для того, щоб ціноутворення на ринку було максимально прозорим.

Фото: Повышение расценок на газ: что ждет Украину

Насправді зараз український ринок став дешевше прямого імпортного паритету. Це сталося ще рік тому. Всі трейдери це розуміють. На ринку існує конкуренція - і ця конкуренція зробила ціну дуже привабливою і низькою ", - сказав він.

Коболєв розповів, як споживачі можуть запобігти значне підвищення витрат на газ.

"На даний момент ми пропонуємо і продукт, який дозволяє споживачу зафіксувати діючу ціну на весь наступний рік - послуга" газ про запас ". У минулому році це спрацювало. Ми пропонуємо і в цьому році", - сказав він.