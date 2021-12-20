Вартість газу в Україні може різко зрости

Глава державної компанії з видобутку і переробки газу і нафти «Нафтогаз» Андрій Коболєв заявив про можливе подорожчання газу на 40%. Причиною цього можуть стати зміни, які відбуваються з ринком газу в 2020 році.

"Ринок дійсно показує, що очікується деяке підвищення. В даний час підвищення, яке очікується ринком, становить приблизно 40%. Чи буде воно таким чи не буде - важко передбачити, але в "Нафтогазі" ми робимо все для того, щоб ціноутворення на ринку було максимально прозорим.

Насправді зараз український ринок став дешевше прямого імпортного паритету. Це сталося ще рік тому. Всі трейдери це розуміють. На ринку існує конкуренція - і ця конкуренція зробила ціну дуже привабливою і низькою ", - сказав він.

Коболєв розповів, як споживачі можуть запобігти значне підвищення витрат на газ.

"На даний момент ми пропонуємо і продукт, який дозволяє споживачу зафіксувати діючу ціну на весь наступний рік - послуга" газ про запас ". У минулому році це спрацювало. Ми пропонуємо і в цьому році", - сказав він.