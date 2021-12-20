Вартість газу для населення в Україні зросте

11:24 11 серпень Київ, Україна

Українці тільки пережили кризу викликаний карантин, підвищення рівня безробіття, як попереду їх чекає нове випробування. Підвищення тарифів на газ - з вересня ціни обіцяють підняти ще на 9%.

Ціна "Місячного" тарифу в серпні склала 3,24 гривні за кубометр. Ціна "Річного" тарифу на 12 місяців склала 4,73 гривні за кубометр. Таким чином, місячний тариф на серпень виріс приблизно на 9%, а за тарифом "Річний" доведеться платити на 59% більше, ніж в липні.

Ціна в тарифі "Місячний" буде змінюватися щомісяця відповідно до ринкових умов. Також споживачі отримуватимуть знижку 1%, якщо заплатять за газ до 15 числа поточного місяця.

Тариф "Річний" передбачає оплату на рік вперед. Як буде розраховуватися сума і скільки саме доведеться заплатити, Нафтогаз поки не повідомив - підключення буде доступно в особистому кабінеті клієнта після 15 серпня.

Раніше Нафтогаз повідомляв, що з 1 серпня в Україні піднімуться тарифи на газ і електрику.