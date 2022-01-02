Вартість долара в Україні збільшиться: Денис Шмигаль

10:48 21 серпень Київ, Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав інтерв'ю, де зробив невеликий прогноз щодо курсу долара в країні. За словами Шмигаль долара не переступить межу в 29 гривень і залишиться на рівні 27-28 гривень.

За словами прем'єр-міністра, ситуація продовжує розвиватися по помірним сценарієм. Прогноз по 27-28 грн / долар є його суб'єктивною думкою. Він запевнив, що розуміє стурбованість інвесторів і бізнесу з приводу очікувань можливого зростання курсу долара в найближчі чотири місяці, але нагадав, що бюджет переглядався в квітні-травні, коли очікувався значно гірше вплив світової економічної та фінансової кризи на Україну.

За його словами, тоді "перестрахувалися" і заклали великі курсові та інфляційні показники в бюджет. Очевидно, що макропрогноз виявиться для когось кращим, для кого-то, можливо, гірше. Але в будь-якому випадку ситуація є нормальною. Курс регулюється виключно ринком, і те, що ринок сьогодні оцінює його на рівні 27 гривень за долар, є абсолютно прийнятним.

Як повідомлялося, в бюджеті 2020 закладено 29,5 грн / долар, середньозважений курс в I півріччі склав 26 грн / долар.