Вартість борщу в Україні зросла на 13% за півтора місяці війни

17:54 18 квітня Київ, Україна

Порція борщу на чотирьох осіб, приготовлена за традиційним рецептом, коштуватиме 92,49 гривні на 15 квітня 2022 року. У березні ціна такої кількості борщу становила 81,84 гривні.





Експерти зазначають, що подорожчали усі інгредієнти страви, окрім капусти. Подорожчання – від 3% до 21%. Найбільше зросла ціна на м'ясо, а також картопля, морква, сметану.





Капуста подешевшала більш ніж на 5%, ціна буряків залишилася майже незмінною (вона подорожчала на 3%).

За підрахунком «індексу борщу» використовують офіційні дані Мінфіну за середньомісячними цінами на продукти.