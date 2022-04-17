Вартість автогазу в мережах АЗС зросла до рекордної позначки

Згідно з даними моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", з 16 по 19 липня ціна на автогаз злетіла до рекордної позначки.
Повідомляється, що на ОККО автогаз подорожчав до 17,49 грн/л, на SOCAR - 17,48 грн/л, на WOG - 17,28 грн/л.
KLO і "Авантаж 7" підняли ціни на 50 і 60 копійок за літр, до 16,69 і 15,58 грн.
Автогаз на станціях операторів "БРСМ-Нафта" і Motto подорожчав в середньому на 18 і 23 копійки за літр, до 16,03 грн і 15,81 грн. У мережі Shell за вихідні ціна виросла на 30 копійок за літр - до 15,87 грн.
Такі мережі, як AMIC, Prime, "Паралель", BVS, UPG, Chipo, SunOil, ZOG, "Укргазвидобування", Marshal і інші підняли ціни на 10-80 копійок за літр.
Відзначається, що за минулі вихідні (16-19 липня) середня ціна скрапленого газу в мережах АЗС України підвищилася на 28 копійок за літр, до 16 грн. Останнього разу такої позначки вартість ресурсу сягала в листопаді 2018 року (16,03 грн/л).
Основним фактором подорожчання зрідженого газу аналітики Консалтингової групи "А-95" називають зростання гуртових цін продукту внаслідок наростаючого дефіциту в більшості регіонів. Відзначається, що з початку липня гуртова ціна автогазу зросла на 3000 грн/т, що еквівалентно 1,6 грн/л. За той же період роздрібні мережі продемонстрували подорожчання на 70-90 копійок за літр.
Повідомляється, що про критичний дефіцит мова поки не йде, проте запаси в сховищах вичерпуються, а поставки імпортного ресурсу затримуються. Зростання ціни на скраплений газ спостерігається по всій Європі.
KLO і "Авантаж 7" підняли ціни на 50 і 60 копійок за літр, до 16,69 і 15,58 грн.
Автогаз на станціях операторів "БРСМ-Нафта" і Motto подорожчав в середньому на 18 і 23 копійки за літр, до 16,03 грн і 15,81 грн. У мережі Shell за вихідні ціна виросла на 30 копійок за літр - до 15,87 грн.
Такі мережі, як AMIC, Prime, "Паралель", BVS, UPG, Chipo, SunOil, ZOG, "Укргазвидобування", Marshal і інші підняли ціни на 10-80 копійок за літр.
Відзначається, що за минулі вихідні (16-19 липня) середня ціна скрапленого газу в мережах АЗС України підвищилася на 28 копійок за літр, до 16 грн. Останнього разу такої позначки вартість ресурсу сягала в листопаді 2018 року (16,03 грн/л).
Основним фактором подорожчання зрідженого газу аналітики Консалтингової групи "А-95" називають зростання гуртових цін продукту внаслідок наростаючого дефіциту в більшості регіонів. Відзначається, що з початку липня гуртова ціна автогазу зросла на 3000 грн/т, що еквівалентно 1,6 грн/л. За той же період роздрібні мережі продемонстрували подорожчання на 70-90 копійок за літр.
Повідомляється, що про критичний дефіцит мова поки не йде, проте запаси в сховищах вичерпуються, а поставки імпортного ресурсу затримуються. Зростання ціни на скраплений газ спостерігається по всій Європі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі