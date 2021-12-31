Стихійні звалища в Україні розоряють країну

13:12 18 серпень Київ, Україна

Андрій Мальований заявив, що Україна отримала великі матеріальні збитки за забруднення навколишнього середовища. Глава екологічної інспекції заявив, що за перші півроку 2020 року збитки від засмічення земельних ресурсів склали понад 300 мільйонів гривень.

Зокрема, Київ та Київська область принесли збитки на понад 253,5 млн гривень, Івано-Франківська та Чернівецька області - майже 19 млн гривень, Харківська область - понад 15 млн гривень, Кіровоградська область - понад 2 млн гривень.

При цьому неможливо встановити відповідального за нелегальний викид сміття. У таких випадках за безпечне поводження з відходами та ліквідації стихійних звалищ на своїй території відповідають органи місцевого самоврядування.

"Однак про це часто забувають або навіть не знають. А потім тисячні збитки доведеться платити сільському або селищній раді, а, крім цього, все одно ліквідувати засмічення за свій рахунок ", - написав глава Держекоінспекції.

Раніше ми повідомляли, що державний бюджет отримав 964 млн гривень екологічного податку.