Стаж для отримання пенсії - з кожним роком зростає

08:50 20 серпень Київ, Україна

В Україні з кожним роком зростає необхідний для отримання пенсії трудовий стаж. Так, в 2020 році ця цифра становить 27 років, але до 2028 року вона гарантовано виросте до 35 років.

Є три "двері". Перша - зовсім залишитися без пенсії. Таке майбутнє загрожує тим, хто офіційно не має і 15 років стажу. Друга - вийти на пенсію в 63 роки. Зараз для цього потрібно від 17 до 27 років стажу, а в 2028-м (останній етап підвищення вимоги) - від 25 до 35 років.

Єдиний спосіб отримати пенсію вчасно - домогтися від роботодавця офіційного оформлення і відмовитися працювати "в тіні". Погоджуючись на зарплату в конверті, громадяни фактично позбавляють себе майбутнього: працювати доведеться до самої смерті. Експерт Лідія Ткаченко впевнена - якщо нічого не зміниться найближчим часом, то стаж буде знижуватися.

Частина нелегального ринку досить вагома: на базарах, дрібних підприємствах і навіть у деяких держструктурах і щодо великих підприємствах можна знайти неоформлених працівників.

З одного боку, це позбавляє можливості хоч якимось чином захистити свої права, а з іншого - позбавляє соціального захисту і майбутньої пенсії. Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко додає: тільки економічне зростання в поєднанні зі зростанням зарплат і скорочення тіньової зайнятості може вплинути на ситуацію.

"У нас, наприклад, знизили штрафи за порушення трудового законодавства. Як думаєте, це допоможе скоротить рівень тіньової зайнятості? Ні! Повинна бути консолідована політична позиція всіх гілок влади. Ми за чесні відносини і повинні думати про свою старість ", - констатує експерт.