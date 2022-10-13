Старі банкноти номіналом 5, 10, 20 та 100 гривень виведуть із обігу

08:03 13 жовтня Київ, Україна





Замість старих банкнот 2003-2007 років випуску в обіг надійдуть монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року, а також банкноти. З січня 2023 року Нацбанк почне вилучати з обігу паперові купюри номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень старого зразка.. Їх хочуть поступово замінити оновленими банкнотами , пояснюють у НБУ.Замість старих банкнот 2003-2007 років випуску в обіг надійдуть монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року, а також банкноти.

номіналами 20 та 100 гривень нового зразка з посиленою системою захисту.

ЯК БУДЕ ВІДБУВАТИСЯ ЗАМІНА



Старими банкнотами можна буде розраховуватись і надалі, їх не потрібно буде спеціально обмінювати. У той же час, коли такі банкноти потраплятимуть у банки, їх вилучатимуть із обігу та передаватиму до Національного банку для подальшої утилізації.



Банки не видаватимуть з кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій, а НБУ перестане підкріплювати такими банкнотами каси банків.



У Нацбанку пояснюють необхідність вивести з обігу старі банкноти тим, що купюри зносилися, а велика кількість різних дизайнів банкнот одного номіналу в обігу може призводити до плутанини під час розрахунків.