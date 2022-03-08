Стамбульська конвенція матиме наслідки для України

Економісти України прогнозують, що після підписання Стамбульської конвенції в Україні з'явиться велика кількість біженців. Однак економічно країна може не подужати такі витрати, адже проживання біженців потребує фінансової підтримки країни.

Україна повинна відмовитися від ратифікації Стамбульської конвенції через брак бюджету. Так вважає директор Інституту економіки і прогнозування НАНУ Валерій Геєць. За його підрахунками, забезпечення одного табору ЛГБТ біженців в Україні може досягати 95-100 млн грн на рік. З огляду на обсяг проблеми, утримання біженців може обійтися в 150-200 млн грн на рік.

"В умовах гострого дефіциту бюджету, браку грошей, Україна просто не може собі дозволити грати в такі ігри. Правильно було б відмовитися ратифікувати конвенцію в її нинішньому вигляді", - стверджує Валерій Геєць.

Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій, також не підтримує ратифікацію конвенції. Він вважає, що нинішні умови документа небезпечні як для бюджету країни, так і для суверенітету України.

"Україні пропонується бездумно погодитися на те, щоб прийняти всі умови конвенції, яку відмовляються підписувати безліч європейських країн. Безумовно, це буде дуже необачним вчинком, який вдарить по гаманцях платників податків, по суверенітету держави. Тому конвенція в такій редакції, як зараз, точно повинна бути відхилена", - упевнений політолог.

Нагадаємо, Стамбульська конвенція - міжнародна угода щодо захисту жінок від домашнього насильства та насильства в сім'ї. Зараз петиція про ратифікацію документа набрала більше 26 тисяч голосів і тому президент може винести цей проєкт на розгляд Верховної Ради. Раніше, в 2016 і в 2019 роках це питання вже розглядалося депутатами, але спочатку проєкт відправили на доопрацювання, а потім зовсім зняли з порядку денного.

Документ був відкритий для підписання з 11 травня 2011 року. На сьогодні 34 країни вже підписали конвенцію. Ще 11 країн поки не ратифікували, в тому числі і Україна.

Як зазначено в статті, в Україні з 2014 року існує 1,45 млн власних біженців - внутрішні переселенці з тимчасово окупованих територій. На допомогу їм Міністерство соціальної політики за п'ять років планувало витратити 16,1 млрд грн.