Стало відомо, скільки цукру в Україні наварили в цьому сезоні

09:22 24 листопад Київ, Україна

У Національній асоціації виробників цукру «Укрцукор» повідомили, що станом на 23 листопада поточного року виробництво цукру в Україні склало 1,044 млн тонн (+82,1 тис. тонн за період 16-23 листопада). Загалом було перероблено 7,49 млн тонн цукрових буряків.



В асоціації зазначили, що на сьогодні Шепетівський цукровий комбінат, що входить до A'spik Group, завершив сезон цукроваріння. Однак поки що немає точної інформації про обсяги виробленої ним продукції.



За даними A'spik Group, два її заводи виробляють близько 5% від загального обсягу цукру в Україні.



Також відомо, що на тлі зростання попиту на спирт світові ціни на цукор побили чотирирічний рекорд. Так, ф'ючерси на білий цукор на біржі ICE подорожчали на 1,2%, а з початку року ціна зросла на 22%.