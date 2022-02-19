Стало відомо, скільки відсудила «Донбасенерго» у ДТЕК

21:01 16 лютий Київ, Україна

Компанія «Донбасенерго» відсудила у енергомонополіста ДТЕК понад 530 мільйонів гривень.



Свій позов «Донбасенерго» обґрунтовувала завданими їй збитками у вигляді недоотриманих доходів. Компанія посилалася на те, що і вона, і ДТЕК є виробниками електроенергії на непідконтрольній території та здійснюють продаж електричної енергії відповідно до умов багатостороннього договору. Але ДТЕК постачав товар за прямими договорами із споживачами, в обхід постачальників.



При цьому список цих споживачів компанія не погодила з координаційним центром. А це є порушенням угод і спричиняє збитки через не оплачену електроенергію. ДТЕК у свою чергу зазначив, що за багатостороннім договором обов'язок з перерахування коштів, що надійшли від споживачів у рахунок плати за електроенергію, покладено саме на постачальників, а не на виробників, та будь-яким з учасників договору не було заявлено про порушення сторонами своїх зобов'язань, починаючи з 2015 року.



Суд ухвалив — жодна із сторін не довела факти компенсації «потерпілим» учасникам завданих збитків за рахунок інших надходжень. І тому наявність усіх складових, які надають право «Донбасенерго» вимагати від ДТЕК стягнення збитків за продану електроенергію, доведено.