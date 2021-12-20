Стало відомо, на що витратять гроші в рамках держінвестицій

12:27 25 листопад Київ, Україна

Влада перерозподілила частину бюджетних видатків, передбачених для реалізації державних інвестиційних проєктів цього року, повідомляють ЗМІ.



Національній академії медичних наук надіслано 300 мільйонів гривень. Планується будівництво корпусу Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Також Державному управлінню справами передається близько 72 мільйонів на реконструкцію корпусу лікарні Феофанія.



Крім цього, Головному управлінню розвідки Міноборони виділять понад 3 мільйони на створення державного житлового фонду. Ще 120 мільйонів підуть на реконструкцію автодороги Київ-Суми-Харків.



Таке збільшення було здійснено коштами видатків інших держорганів. Зокрема, Міністерство охорони здоров'я витратить 145,5 мільйона на будівництво лікарні Охматдит.