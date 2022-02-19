Стало відомо, коли реконструюють парк «Орлятко» у Києві

09:32 17 лютий Київ, Україна





Очікувана вартість реконструкції – 86 мільйонів гривень. Підрядника буде обрано на аукціоні 28 лютого 2022-го.



Проєкт реконструкції парку представили ще у 2019 році. Його склали з урахуванням зауважень місцевих жителів, незадоволених результатом капітального ремонту парку. Реконструкцію парку «Орлятко» у Солом'янському районі столиці мають завершити до кінця 2023 року, про це стало відомо з тендеру в системі Prozorro Очікувана вартість реконструкції – 86 мільйонів гривень. Підрядника буде обрано на аукціоні 28 лютого 2022-го.Проєкт реконструкції парку представили ще у 2019 році. Його склали з урахуванням зауважень місцевих жителів, незадоволених результатом капітального ремонту парку.

Відповідно до проєкту, у парку мають встановити громадський туалет, повністю оновити доріжки, лавки, а також облаштувати дитячий майданчик та зону для вигулу собак. Також створять скейтпарк, майданчики для волейболу та баскетболу, встановлять тенісні столи та тренажери.

Крім того, у проєкті передбачено бювет та сцену для виступів. Також у парку висадять багаторічні рослини та влаштують газони.

Парк «Орлятко» розташований у Солом'янському районі між вулицями Миколи Василенка та Гарматна, на місці колишнього фруктового саду «Грушки». За радянських часів там був сад та город ЦК Компартії України. У парку є штучна водойма з прокатом катамаранів та човнів.



Парк «Орлятко» планували відремонтувати ще у 2017 році. Тоді на роботи було виділено 3 мільйони гривень.