Стали відомі тарифи на доставку "блакитного палива" у грудні

10:48 29 листопад Київ, Україна





Так, підвищення чекає лише тих українців, які на сьогодні платять за місячними тарифами, відмовившись від річного тарифу на газ. Влада України зробить перерахунок тарифів на доставку газу: ціни зміняться вже у грудні. Про це пишуть ЗМІ.Так, підвищення чекає лише тих українців, які на сьогодні платять за місячними тарифами, відмовившись від річного тарифу на газ.



Стали відомі тарифи на грудень, вони варіюватимуться від 7,788 до 38,35 грн за кубометр газу.



Найбільш вигідні умови знову запропонував постачальник ETG.UA у 7,788 гривні за кубометр газу. А найвищі ціни знову у компанії "Енергія країни" – 38,35 гривні за кубометр газу. Цього місяця тариф змінювався в аналогічному діапазоні.



Нагадаємо, що, за попередніми підрахунками, в нафтогазову галузь буде інвестовано щонайменше 1,9 млрд грн. Усього за останній рік підписано вісім угод про розподіл продукції, що дозволяє вже з наступного року суттєво нарощувати видобуток газу.