Стала відома собівартість українського газу

13:42 24 листопад Київ, Україна

Стало відомо, що нинішня собівартість газу в 3 гривні за фактом має бути вищою в кілька разів. Для збереження видобутку обсягів палива в Україні необхідно витрачати сотні мільйонів гривень, оскільки постійно потрібне буріння нових свердловин.

Крім того, витрати на транспортування газу та податки також зростають.

Зазначається, що якби «Укргазвидобування» використало кошти виключно на свердловинах, то видобуток блакитного палива вже через рік упав би на 1 мільярд кубічних метрів, що через 10 років призвело б до абсолютної зупинки виробництва.



Однак йдеться про те, щоб нарощувати видобуток газу. І тут необхідно додаткове фінансування на буріння нових свердловин, впровадження нових технологій, встановлення сучасних бурових установок.

Ще два роки тому глава "Нафтогазу", що діяв на той час, заявив про собівартість газу в розмірі 6,5 гривні, і це без урахування податку. А на початку 2021 року виконавець обов'язків міністра енергетики назвав розмір собівартості палива – 2,4 гривні.





