Став відомий новий глава «Укрзалізниці»

Між двома минулими конкурсний відбір кандидатами - колишнім керівником Одеської ОДА Володимиром жмаки і колишнім керівником «Запоріжсталі» Ростиславом Шурма - шістьма голосами з семи наглядову раду «Укрзалізниці» вибрав Жмака.

Тепер Володимира Жмака офіційно представлять на найближчому засіданні Кабінету Міністрів - орієнтовно, в середу 19 серпня.

Раніше ми повідомляли, що на посаду керівника "Укрзалізниці" претендували шість кандидатів. Серед них не було Ростислава Шурми.

Володимир Жмак на сьогоднішній день входить наглядова рада аеропорту "Бориспіль". У 2015-2016 рр. - заступник голови Одеської обласної адміністрації, в той час коли Одеську область очолював Михайло Саакашвілі. Звільнився він з Одеської ОДА ще влітку 2016 року, не чекаючи відставки самого Саакашвілі.

До 2015 року він обіймав керівні посади в групі ТНК-BP, яка входила в список десяти найбільших приватних нафтових компаній в світі за обсягами видобутку нафти. Менеджер також був радником президента "Київстару" - відповідав за розвиток нових напрямків бізнесу. Протягом семи років він входив до наглядової ради цієї компанії.