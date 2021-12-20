Стадіон «Чорноморець» продали компанії Allrise Capital Inc

08:34 30 липень Київ, Україна

Новими власниками стадіону «Чорноморець» (місто Одеса). Стала компанія з Америки. Офіційно договір купівлі-продажу підписаний між банком і фірмою Allrise Capital Inc.

Компанія Allrise Capital Inc виграла аукціон з купівлі стадіону ще 22 травня. Однак через судові позови, підписати угоду про покупку змогла тільки 16 липня. Про це йдеться в повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Стадіон "Чорноморець" в Одесі продали тільки з 21-ї спроби. І продали його за все за 193,8 мільйона гривень. При цьому на перші аукціони Фонд гарантування вкладів виставляв ціну в 1,14 мільярда гривень.

Загальна площа виставленої нерухомості - більше 80 000 квадратних метрів. Туди, крім самого стадіону, також входять готель з підземним паркінгом, бізнес-центр, ресторани, фітнес-зал, музей і клубний магазин.

Нагадаємо, стадіон "Чорноморець" в Одесі виставили на продаж за борги "Імексбанку". Стадіон став власністю банківської установи в 2017 році. Він виступав єдиним забезпеченням по 41 кредитним договором на суму 8,3 мільярда гривень. За цими договорами власник банку нардеп Леонід Клімов вивів через підконтрольні йому фірми кошти банку і високоліквідні застави.

Як вважають у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, незадовго до цього стадіон був необгрунтовано переоцінений, що дозволило збільшити його заставну вартість до 7,8 мільярда гривень. Швидше за все, припускають у Фонді, це було зроблено з метою ускладнення процедури стягнення заставного майна.